معاون اقتصادی استاندار لرستان از برگزاری مزایده شرکت صدر فولاد خرم‌آباد در نیمه نخست آذر ۱۴۰۵ و بازگشت این مجموعه به چرخه تولید خبر داد.

شرکت صدر فولاد لرستان در مسیر احیا و بازگشت به چرخه تولید

شرکت صدر فولاد لرستان در مسیر احیا و بازگشت به چرخه تولید

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛جلسه بررسی آخرین وضعیت شرکت صدر فولاد خرم‌آباد با هدف تعیین راهکارهای لازم برای احیا و بازگشت این واحد صنعتی به چرخه تولید، برگزار شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری با اشاره به‌ بررسی آخرین وضعیت شرکت صدر فولاد و راهکارهای تسریع در روند احیا و ازسرگیری فعالیت تولیدی این مجموعه گفت:مقرر شد در نیمه ی نخست آذر ۱۴۰۵ اقدام قانونی برای برگزاری مزایده ی شرکت صدر فولاد خرم‌آباد و فراهم کردن زمینه ی مشارکت و جذب سرمایه‌گذار جدید در این شرکت انجام شود

امید امیدی شاه‌آباد با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف واحدهای صنعتی دارای ظرفیت تولید، احیای صدر فولاد و بازگشت این مجموعه به فعالیت اقتصادی را از برنامه های مورد پیگیری در این نشست عنوان کرد.

محمدحسین جناب مدیرکل سرمایه‌گذاری استانداری لرستان و بهمن جعفری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان نیز در این جلسه حضور داشتند.