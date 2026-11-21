رئیس دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی، از پذیرش دو هزار و ۲۰۰ دانشجوی جدید در مراکز و واحد‌های تابعه استان در سال تحصیلی جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رئیس دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی، با بیان اینکه پذیرش دو هزار و ۲۰۰ دانشجوی جدید در مراکز و واحد‌های تابعه استان در سال تحصیلی جاری، از اعتماد قابل توجه داوطلبان به این دانشگاه قدردانی کرد.

محمدهادی مصلحی، با اشاره به استقبال چشمگیر از این دانشگاه در سطح ملی گفت: در فرآیند پذیرش امسال، ۱۵۲ هزار داوطلب در سراسر کشور، دانشگاه پیام نور را به عنوان بستر مناسبی برای ادامه تحصیلات عالی خود برگزیدند که این آمار، گویای جایگاه تثبیت‌شده و اعتماد عمومی به این مجموعه است.

مصلحی با تأکید بر افزایش بیش از ۳ درصدی آمار پذیرش دانشجویان در خراسان جنوبی نسبت به سال گذشته، این رویداد را نشانگر پویایی مراکز استان دانست و افزود: تداوم انتخاب دانشگاه پیام نور از سوی خانواده‌ها و داوطلبان، به خوبی نشان می‌دهد که رویکرد این دانشگاه در ارائه شیوه‌های آموزشی انعطاف‌پذیر، کیفی و عدالت‌محور، پاسخگوی نیاز‌ها و دغدغه‌های تحصیلی نسل جوان است.