علیرضا بیرانوند، مرد سال فوتبال آسیا، پس از بازگشت به ایران، این جایزه را متعلق به مردم کشور دانست.

بیرانوند: به هیچ‌کس برای معافیت سربازی زنگ نمی‌زنم، به کشورم افتخار می‌کنم

بیرانوند: به هیچ‌کس برای معافیت سربازی زنگ نمی‌زنم، به کشورم افتخار می‌کنم

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا بیرانوند پس از بازگشت به ایران و کسب عنوان مرد سال فوتبال آسیا، در جمع خبرنگاران با ابراز خوشحالی از این افتخار اظهار داشت: این جایزه برای من نیست، بلکه متعلق به مردم ایران است و آن را به مردم کشورم تقدیم می‌کنم.

وی با اشاره به حضور نام باشگاه‌های پرسپولیس و تراکتور در مراسم انتخاب مرد سال فوتبال آسیا گفت: با افتخار نام این دو باشگاه را آوردم و در آن مراسم از پرسپولیس و تراکتور تشکر کردم.

دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران با تأکید بر افتخار خود به این دستاورد افزود: به خودم، خانواده‌ام و کشورم افتخار می‌کنم که یک دروازه‌بان از ایران توانست عنوان مرد سال فوتبال آسیا را به دست بیاورد. امیدوارم پس از من، فاصله زمانی انتخاب یک ایرانی به‌عنوان مرد سال فوتبال آسیا طولانی نشود و باز هم شاهد تکرار این اتفاق باشیم.

بیرانوند در ادامه درباره حواشی ایجادشده پس از جدایی از پرسپولیس و برخی انتقاد‌ها و واکنش‌ها نسبت به خود تصریح کرد: من تاکنون به هیچ هواداری بی‌احترامی نکرده‌ام. بعد از جدایی از پرسپولیس، خیلی‌ها انتظار داشتند نسبت به هواداران این تیم واکنش نشان بدهم، اما من هیچ کاری نکردم و سعی کردم وارد چنین فضایی نشوم.

وی ادامه داد: اگر اتفاقی هم افتاده، صرفاً صحبت‌هایی بوده که انجام داده‌ام و قصدم این بوده که از حق خودم دفاع کنم؛ البته شاید همین صحبت‌ها باعث ناراحتی برخی افراد شده باشد.

دروازه‌بان فوتبال ایران با اشاره به دوره‌ای که سکوت را در برابر انتقاد‌ها انتخاب کرده بود، گفت: یک زمانی سکوت کردم و در همان مقطع می‌گفتند بیرانوند افسرده شده است.

بیرانوند در پایان با اشاره به انتقاد‌ها و بی‌احترامی‌هایی که به گفته او از سوی برخی افراد مطرح شده است، خاطرنشان کرد: تاکنون هر کسی به من بی‌احترامی کرده، چه پیشکسوت فوتبال، چه هوادار و چه مجری تلویزیون، هیچ واکنشی نسبت به او نشان نداده‌ام.

علیرضا بیرانوند پس از بازگشت به ایران، با اشاره به کسب عنوان مرد سال فوتبال آسیا، این افتخار را متعلق به مردم کشورمان دانست و گفت جایزه‌اش را با افتخار به مردم ایران تقدیم می‌کند.

علیرضا بیرانوند در واکنش به اظهارات خداداد عزیزی و سردار آزمون پس از کسب عنوان مرد سال فوتبال آسیا، این صحبت‌ها را در حد شوخی دانست و گفت؛ تلاش می‌کند از این پس در رفتار خود بهتر عمل کند و صبورتر باشد.

علیرضا بیرانوند با تأکید بر اینکه قصد ندارد از انجام خدمت سربازی معاف شود، گفت: حتی اگر همین فردا اعلام کنند که از سربازی معاف شده‌ام، این موضوع را قبول نمی‌کنم؛ برای مردم به سربازی رفتم و با وجود باقی‌ماندن تنها سه ماه از خدمتم، آن را به پایان می‌رسانم.

بیرانوند با تأکید بر اینکه قصد ندارد از طریق رایزنی و تماس با افراد مختلف از خدمت سربازی معاف شود، گفت: اصلاً به دنبال این نیستم که به این و آن زنگ بزنم و درخواست معافیت کنم؛ قرار نیست به این شکل عمل کنم.

وی با اشاره به شرایط روحی خود در روز برگزاری مراسم انتخاب مرد سال فوتبال آسیا گفت: چند روزی بود که به‌دلیل استرس و هیجان این مراسم نتوانسته بودم بخوابم و روز مراسم خوابم برده بود؛ به‌طوری که آمدند و بیدارم کردند تا برای حضور در مراسم آماده شوم.

بیرانوند درباره قراردادش با باشگاه تراکتور گفت: فعلاً نمی‌خواهم درباره قراردادم صحبت کنم، اما آقای مظفری‌زاده درست گفته است و من با تراکتور قرارداد دارم.

وی با اشاره به رابطه خود با هواداران پرسپولیس گفت: من رابطه بسیار خوبی با هواداران پرسپولیس دارم و این کینه‌ای که از من دارند، در واقع کینه دوست داشتن است. خودشان هم می‌دانند که چقدر من را دوست دارند و هواداران پرسپولیس از ته دل به من علاقه دارند.

بیرانوند در واکنش به انتقاد یک مجری تلویزیونی از تیپ و ظاهرش در مراسم انتخاب مرد سال فوتبال آسیا گفت: آن برنامه را ندیدم.

وی با تأکید بر اینکه با باشگاه تراکتور قرارداد دارد، ابراز امیدواری کرد هرچه زودتر به جمع سرخ‌پوشان تبریزی بازگردد.

دروازه‌بان تیم ملی همچنین با اشاره به واکنش‌ها پس از کسب عنوان مرد سال فوتبال آسیا گفت: کل هواداران فوتبال ایران به من تبریک گفتند.