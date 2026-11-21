آیین بزرگداشت شهدای روحانی و طلبه شهرستان شهریار با حضور گسترده مردم، همزمان با اجتماع شبانه در میدان شهدای گمنام برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیین یادواره دوم بزرگداشت شهدای روحانی و طلبه شهرستان شهریار، با حضور پرشور مردم در میدان شهدای گمنام برگزار گردید.

حجت‌الاسلام کیانژاد، رئیس حوزه علمیه امام جعفر صادق شهریار، در این مراسم با اشاره به جایگاه این یادواره گفت: این دومین دوره بزرگداشت شهدای روحانی و طلبه شهرستان شهریار است که با هدف ارج نهادن به فداکاری آنان برگزار می‌شود.

وی همچنین با بیان اهمیت این عزیزان در مسیر انقلاب اسلامی، افزود: شهرستان شهریار تاکنون ۲۴ شهید روحانی و طلبه را تقدیم انقلاب و دین کرده است که ایثار آنان الگویی برای نسل‌های آینده خواهد بود.

این مراسم که هم‌زمان با اجتماع و قرار شبانه برگزار شد، بازتاب گسترده‌ای میان حاضرین داشت.