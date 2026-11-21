به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنابر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۷ صبح امروز در شهر‌های شوشتر و گتوند به ۱۷۱، دزفول ۱۶۴، هندیجان ۱۵۹، ملاثانی ۱۵۸، اهواز ۱۵۷ و در شوش به ۱۵۵ AQI رسید که نشان دهنده وضعیت قرمز آلودگی برای همه گروه‌های سنی است.

همچنین این شاخص در شهر‌های ماهشهر به ۱۳۴ و در هویزه به ۱۱۷ AQI رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوای این دو شهر برای گروه‌های حساس است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، براساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.