

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در ۲۴ ساعت گذشته (۲۸ تا ۲۹ آبان ۱۴۰۵) در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبر‌هایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.



تکذیب سهمیه‌بندی و گرانی نان در کرمان

وزارت اقتصاد، خبر سهمیه‌بندی نان برای همه اقشار و افزایش قیمت نان در استان کرمان را تکذیب کرد.



تکذیب تیراندازی به پدر سوگند صیادی

دادستان کرمانشاه، ادعای تیراندازی به پدر سوگند صیادی و آزادی او و مسئولان مدرسه از زندان را تکذیب کرد.



تکذیب ادعاها درباره اصلاحات ساترا

ساترا، ادعاهای منتشرشده درباره اصلاحات اعلامی این سازمان برای یکی از سریال‌های نمایش خانگی را تکذیب کرد.



تکذیب توئیت منتسب به مدودف

خبرگزاری جماران، انتساب توییتی به دیمیتری مدودف، رئیس‌جمهور پیشین روسیه، درباره شکستن محاصره دریایی آمریکا توسط ایران را تکذیب کرد.



تکذیب ادعای آماده‌سازی نفتکش ایرانی و حمله به تأسیسات نفتی منطقه

خبرگزاری فارس، ادعای آماده‌شدن یک نفتکش ایرانی برای حرکت به مقصد صادراتی و همچنین حمله ایران به تأسیسات نفتی کشورهای حاشیه خلیج فارس در صورت حمله به نفتکش را تکذیب کرد.