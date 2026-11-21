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امام جمعه رباطکریم، در ششمین جلسه شورای فرهنگ عمومی، از واگذاری ۵۰۰ قطعه زمین به خانوادههای دارای سه فرزند یا بیشتر در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام حسن ترابی، امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی رباطکریم، در جریان برگزاری ششمین جلسه این شورا، از مصوبات جدید در راستای حمایت از خانوادهها خبر داد.
وی در این خصوص گفت: در راستای اجرای مصوبات قانون جوانی جمعیت، ۵۰۰ قطعه زمین به خانوادههای خوشجمعیت در شهرستان رباطکریم واگذار خواهد شد.
حجتالاسلام ترابی با تأکید بر ضرورت اجرای این قانون، افزود: همه ادارات و دستگاههای دولتی موظف هستند مصوبات قانون جوانی جمعیت را بهطور کامل اجرا کرده و گزارش عملکرد خود را در جلسات شورای فرهنگ عمومی ارائه دهند.
وی خاطرنشان کرد که طبق این ضوابط، خانوادههای دارای سه فرزند یا بیشتر، بهعنوان خانوادههای خوشجمعیت شناخته شده و از امتیازات قانونی مذکور بهرهمند خواهند شد.