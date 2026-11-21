به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام حسن ترابی، امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی رباط‌کریم، در جریان برگزاری ششمین جلسه این شورا، از مصوبات جدید در راستای حمایت از خانواده‌ها خبر داد.

وی در این خصوص گفت: در راستای اجرای مصوبات قانون جوانی جمعیت، ۵۰۰ قطعه زمین به خانواده‌های خوش‌جمعیت در شهرستان رباط‌کریم واگذار خواهد شد.

حجت‌الاسلام ترابی با تأکید بر ضرورت اجرای این قانون، افزود: همه ادارات و دستگاه‌های دولتی موظف هستند مصوبات قانون جوانی جمعیت را به‌طور کامل اجرا کرده و گزارش عملکرد خود را در جلسات شورای فرهنگ عمومی ارائه دهند.

وی خاطرنشان کرد که طبق این ضوابط، خانواده‌های دارای سه فرزند یا بیشتر، به‌عنوان خانواده‌های خوش‌جمعیت شناخته شده و از امتیازات قانونی مذکور بهره‌مند خواهند شد.