دومین گروه از کاروان راهیان نور دانش‌آموزی شهرستان شهریار با هدف بازدید از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس و انتقال فرهنگ ایثار به نسل جدید اعزام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دومین گروه از کاروان راهیان نور دانش‌آموزی شهرستان شهریار، در راستای برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و معنوی، راهی مأموریت بازدید از مناطق عملیاتی شد.

فرمانده سپاه ناحیه اندیشه در این خصوص گفت: در این اردوی دانش‌آموزی، دانش‌آموزان عزیز با بازدید از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس، با فضای حماسی و ایثارگری این دوران آشنا خواهند شد.

وی با تأکید بر اهمیت این سفر‌ها افزود: «این کاروان می‌تواند راهبردی قوی برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جدید و تقویت هویت ایمانی آنان باشد.

کاروان راهیان نور دانش‌آموزی شهریار در قالب ۴ گروه مجزا به این اردو اعزام خواهند شد.