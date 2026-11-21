به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ شیرزاد جمشیدی گفت:در اجرای چهل‌ودومین رزمایش سراسری طرح مهتاب، ۱۲۹ مورد برق غیرمجاز در استان شناسایی و ۳۰۷ متر کابل غیرمجاز از شبکه برق استان جمع‌آوری شد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان افزود: در این رزمایش، ۳۱ گروه عملیاتی در بخش‌های جمع‌آوری برق غیرمجاز، تست و بازرسی، نصب و تعویض کنتور فعالیت داشتند و فعالیت هایی در زمینه پایش و کنترل انشعاب‌ها، بازرسی اماکن تجاری، چاه‌های کشاورزی، کارگاه‌های عمرانی و ساختمان‌های در حال ساخت، انجام شد.

جمشیدی بیان کرد: در بخش توسعه و ساماندهی انشعاب‌ها هم علاوه بر نصب ۷۰ انشعاب جدید و ۵۰ انشعاب غیردائم ، ۱۲ دستگاه شمارشگر، ۵۲ دستگاه کنتور معیوب و ۱۳۶ فیوز محدودکننده نصب و تعویض شدند.

وی گفت: در این رزمایش، ۴۸ انشعاب دیماندی و کشاورزی و ۲۴۵ انشعاب عادی، مساجد و اماکن مذهبی مورد تست و بازرسی قرار گرفتند.

جمشیدی افزود:همچنین ۳۴ کارگاه عمرانی و ساختمان در حال ساخت بازدید شد که ۹ انشعاب غیرمجاز مربوط به این اماکن و چهار انشعاب غیرمجاز صنوف سیار شناسایی و جمع‌آوری شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان تأکید کرد: مقابله با استفاده غیرمجاز از برق، کاهش تلفات انرژی، صیانت از حقوق مشترکان و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های ناشی از مصرف غیرمجاز به شبکه، از اولویت‌های مهم این شرکت است .