به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: سرعت غیرمجاز و ورود غیرمجاز به محدوده زوج‌وفرد، بیشترین سهم تخلفات ثبت‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.

سعید ساکت افزود: از شانزدهم تا بیست‌ودوم آبان، ۲۰۲ هزار و ۴۲ مورد تخلف سرعت غیرمجاز و ۹۱ هزار و ۸۲۱ مورد ورود غیرمجاز به محدوده زوج‌وفرد در اصفهان ثبت شده است.

وی با اشاره به دیگر تخلفات رانندگی بیانکرد: در این مدت ۵۴ هزار و ۷۱ مورد پارک دوبل و توقف ممنوع، ۵۱ هزار و ۷۲۲ مورد ورود غیرمجاز به مسیر ویژه اتوبوس‌های تندرو و ۸ هزار و ۱۸۶ مورد عبور از چراغ قرمز به ثبت رسیده است.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان با بیان اینکه تمرکز بخش عمده تخلفات در حوزه سرعت غیرمجاز و محدودیت‌های زوج‌وفرد است، گفت: این آمار ضرورت نظارت بیشتر بر اجرای مقررات و اصلاح رفتار رانندگان را نشان می‌دهد.

ساکت افزود: توقف‌های غیرمجاز با کاهش ظرفیت عبوری خیابان‌ها، موجب ایجاد گره‌های ترافیکی می‌شود و ورود خودرو‌های شخصی به مسیر ویژه اتوبوس‌های تندرو نیز نظم حرکت ناوگان حمل‌ونقل عمومی را مختل می‌کند.

وی با تأکید بر اهمیت رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی تاکید کرد: استفاده از سامانه‌های هوشمند پایش و تحلیل داده‌های ترافیکی، در شناسایی تخلفات، ارتقای ایمنی و بهبود مدیریت ترافیک شهر نقش مؤثری دارد.