مردم خستگی‌ناپذیر شهرستان ورامین در دویست‌وشصت‌وپنجمین نشست شبانه، با حضوری متحد و یک‌صدا، بر ضرورت دفاع از وطن، انقلاب و رهبری تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهروندان شهرستان ورامین در جریان دویست‌وشصت‌وپنجمین اجتماع شب‌های ایستادگی و مقاومت، بار دیگر مقتدارانه در میدان حضور یافتند.

حاضرین در این نشست، با ابراز پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی، بر ضرورت حضور مستمر در سنگر‌های دفاعی و آمادگی برای مقابله با هرگونه تهدید تأکید کردند. مردم ورامین با اعلام همبستگی و وحدت خود، پیام دادند که در دفاع از حاکمیت کشور و صیانت از رهبری، همواره متحد و یک‌صدا خواهند بود.

این اجتماع مردمی، بار دیگر نشان‌دهنده روحیه مقاومت و ایستادگی بی‌وقفه ملت در برابر دشمنان و حمایت همه‌جانبه از اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران است.