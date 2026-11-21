به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان اصفهان، کیان دهراب پور بیان کرد برای حفظ ذخایر خون استان اصفهان و تامین نیاز بیماران به فرآورده‌های خونی، تیم سیار اداره کل انتقال خون اصفهان روز‌های پنجشنبه و جمعه ۲۸ و ۲۹ آبان ۱۴۰۵ در محل هلال احمر شهرستان مبارکه حضور پیدا کرد و تعداد ۲۸۳ نفر از اهداکنندگان این شهرستان برای اهدای خون مراجعه که ۲۳۲ نفر موفق شدند خون خود را اهدا نمایند.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان اذعان کرد با توجه به اینکه حفظ ذخیره خون استان در این روز‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اهداکنندگان با هر گروه خونی به مراکز اهدای خون مراجعه کنند.