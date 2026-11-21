مردم ولایتمدارشهرستان دماوند در دویست‌وشصت‌وپنجمین قرار شبانه، در پی شهادت رهبر انقلاب اسلامی، با حضوری پرشور بر تداوم راه شهیدان و حفظ اتحاد و انسجام ملی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان دماوند در دویست‌وشصت‌وپنجمین شب قرار، در پی شهادت رهبر انقلاب اسلامی گرد هم آمدند و بار دیگر پایبندی خود را به آرمان‌های انقلاب و مسیر شهیدان نشان دادند.

شرکت‌کنندگان در پایان بر تداوم حضور مردمی در صحنه و حمایت از کشور تأکید کردند و ایجاد انسجام بیشتر را عامل ناامیدی دشمنان خواندند.