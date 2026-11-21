مردم شهرستان ری در دویست‌وشصت‌وپنجمین قرار شبانه در میدان شهرری، با تأکید بر نقش بسیج به عنوان شجره طیبه انقلاب، این سازمان را نماد پیوند عمیق نظام با مردم دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان ری در جریان دویست‌وشصت‌وپنجمین نشست شبانه در میدان شهرری، بار دیگر بر جایگاه راهبردی و مردمی بسیج در ساختار جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند.

حاضرین در این اجتماع با اشاره به جایگاه ویژه بسیج، این سازمان را «شجره طیبه» انقلاب اسلامی دانستند که همواره به عنوان سنبل جایگاه مردمی نظام شناخته شده است. شرکت‌کنندگان با تأکید بر روحیه ایثارگری بسیجیان، خاطرنشان کردند که حضور آنان در عرصه‌های دفاعی، امنیتی و خدماتی، همواره بی‌ادعا و برآمده از دل مردم بوده است.

شرکت‌کنندگان با اشاره به گسترش رسالت بسیج، تأکید کردند که این سازمان امروزه نه تنها جانفدای ایران، بلکه به امید و تکیه‌گاه مستضعفان در سراسر جهان اسلام تبدیل شده است. این اجتماع مردمی، بار دیگر بر پیوند عمیق میان ملت و نیرو‌های مدافع انقلاب تأکید ورزید.