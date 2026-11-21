مردم ولایت‌مدار شهرستان قرچک در دویست‌وشصت‌وپنجمین قرار شبانه، هم‌زمان با هفته بسیج، با حضوری پرشور در میدان امام خمینی (ره)، بر ایستادگی خود در برابر تروریست‌های آمریکایی و صهیونیستی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حاضرین در این اجتماع مقتدارانه، با ابراز وفاداری به ارزش‌های انقلاب اسلامی، پیام صریح خود را به دشمنان ارسال کردند و با تأکید بر نابودی تروریست‌های آمریکایی و رژیم صهیونیستی، اعلام کردند که هیچ قدرتی توان مقابله با ایستادگی و هوشیاری ملت ایران را ندارد.

این تجمع که هم‌زمان با هفته بسیج برگزار شد، نشان‌دهنده پیوند عمیق میان مردم و نیرو‌های مدافع میهن و آمادگی کامل ملت در برابر هرگونه تهدید علیه امنیت و اقتدار کشور است.