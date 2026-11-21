روابط عمومی نیروی دریایی سپاه با اشاره به تحرکات شب گذشته ی دشمن آمریکایی در تنگه هرمز از وقوع حادثه، انفجار و آتش‌سوزی شدید برای نفتکش‌ها در محدوده ی جنوبی تنگه هرمز خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد: بر اساس گزارش‌های عملیاتیِ دریافتی: در حالی که ارتش آمریکا شب گذشته با به‌کارگیری پوشش گسترده هوایی، شامل هواپیماهای سوخت‌رسان، جنگنده‌های F-16 ، F-18 و F-35، هواپیماهای گشت دریاییِ "پی هشتِ پوسایدُون"، چندین فروند بالگرد، و پهپادهای سری ام کیو، تلاش کرد زمینه ی عبور نفتکش‌ها و انتقال غیرمجاز محموله‌ها و قاچاق سوخت از تنگه هرمز را فراهم کند که در نهایت، با شکست سنگین و آتش سوزی گسترده نفت کش ها روبرو شد.

بر اساس این گزارش، نخستین حادثه در نزدیکی بندر "خَصَب" و دومین حادثه، بامداد امروز، در فاصله حدود سه کیلومتری از سواحل جزیره "غَنَم" رخ داده است. علت این انفجارها برخورد شناورهای متخلف با مین‌های دریایی بوده است.

همچنین سامانه نوین و پیشرفته پدافندهوایی نیروی هوافضای سپاه، صبح امروز، پنجاه وُ هشتمین پهپاد پیشرفته ی شناسایی ـ رزمی MQ-9 آمریکایی را در غرب تنگه هرمز، و نوزدهمین پهپادپیشرفته ی MQ-1 ارتش متجاوز آمریکا را در آسمان جزیره قشم، منهدم کرد.

نیروی دریایی سپاه تاکید کرده: با هرگونه ترددکشتی‌ها در محدوده تنگه هرمز با سامانه‌های ناوبری خاموش، از مسیرهای غیرمجاز و بدون هماهنگی با مرکز کنترل تردد نیروی دریایی سپاه، به‌عنوان ترددِ متخلفانه و همکاری با ارتش متجاوز آمریکا، با قاطعیت برخورد می‌شود.