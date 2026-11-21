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مردم شهرستان رباطکریم در دویستوشصتوپنجمین اجتماع شبانه، حضور پرشور مردمی و انسجام ملی را مهمترین مؤلفه اقتدار جمهوری اسلامی ایران دانستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان رباطکریم در جریان دویستوشصتوپنجمین قرار شبانه، بار دیگر با حضوری مقتدارانه، بر اهمیت اتحاد و وحدت ملی تأکید کردند.
حاضرین در این اجتماع، همبستگی و انسجام اجتماعی را اصلیترین عامل حفظ اقتدار و شکوه جمهوری اسلامی ایران دانستند. مردم رباطکریم با تأکید بر لزوم پیروی از منویات مقام معظم رهبری، خاطرنشان کردند که این رهبری، عامل اصلی ایجاد وحدت کلمه و تضعیف جبهه دشمن است.