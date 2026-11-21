مردم شهرستان رباط‌کریم در دویست‌وشصت‌وپنجمین اجتماع شبانه، حضور پرشور مردمی و انسجام ملی را مهم‌ترین مؤلفه اقتدار جمهوری اسلامی ایران دانستند.

اجتماع شب ۲۶۵ مردم رباط‌کریم؛ اتحاد ملی، ضامن اقتدار جمهوری اسلامی ایران

اجتماع شب ۲۶۵ مردم رباط‌کریم؛ اتحاد ملی، ضامن اقتدار جمهوری اسلامی ایران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان رباط‌کریم در جریان دویست‌وشصت‌وپنجمین قرار شبانه، بار دیگر با حضوری مقتدارانه، بر اهمیت اتحاد و وحدت ملی تأکید کردند.

حاضرین در این اجتماع، همبستگی و انسجام اجتماعی را اصلی‌ترین عامل حفظ اقتدار و شکوه جمهوری اسلامی ایران دانستند. مردم رباط‌کریم با تأکید بر لزوم پیروی از منویات مقام معظم رهبری، خاطرنشان کردند که این رهبری، عامل اصلی ایجاد وحدت کلمه و تضعیف جبهه دشمن است.