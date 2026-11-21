به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛استاندار لرستان در پیامی انتخاب علیرضا بیرانوند را به عنوان مرد سال فوتبال آسیا، تبریک گفت.

متن پیام تبریک سید سعید شاهرخی به شرح زیر است:

انتخاب شایسته علیرضا بیرانوند به عنوان مرد سال فوتبال آسیا، افتخاری بزرگ برای ایران و مایه مباهات مردم غیور لرستان است؛ افتخاری که نام فرزند این دیار را بر بلندای فوتبال آسیا نشاند و بار دیگر جلوه‌ای از استعداد، غیرت و اراده پولادین مردم غیور لرستان را به نمایش گذاشت.

این قهرمان لرستانی با تکیه بر تلاش و پشتکار؛ ثابت کرد فرزندان لرستان همانگونه که در تاریخ این سرزمین، طلایه‌دار شجاعت و استواری بوده‌اند، در عرصه‌ رقابت‌های بزرگ نیز شایسته فتح بلندترین قله‌ها هستند.

بی شک این موفقیت نه‌تنها افتخار فوتبال ایران، روایت غرورآمیز سرزمینی است که قهرمانان بزرگی به ایران تقدیم کرده است.

این دستاورد بزرگ را به علیرضا بیرانوند عزیز، جامعه ورزش و عموم مردم شریف و پرافتخار لرستان تبریک گفته و امیدوارم این موفقیت، سرآغاز درخشش‌ بیشتر و الهام‌بخش نسل جوان برای پیمودن مسیر افتخار و سربلندی ایران عزیز باشد.