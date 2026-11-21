بیستمین جشنواره تئاتر مقاومت با حضور گروه‌ های نمایشی از استان‌ های مختلف کشور و با محوریت موضوعاتی همچون دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه، شهدای مقاومت و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، در بخش‌های صحنه‌ای و خیابانی در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، این جشنواره با هدف ارتقای کیفیت آثار نمایشی، شناسایی استعداد‌های جوان و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، همزمان با هفته بسیج در تهران در حال برگزاری است.

علی مقو‌اساز، معاون فرهنگی سازمان بسیج و مسئول بنیاد روایت فتح، با اشاره به ویژگی‌های این دوره از جشنواره گفت: در این دوره، مربیان هنری در استان‌های مختلف کشور با نوجوانان و جوانان فعالیت کردند و پس از برگزاری دوره‌های آموزشی، بررسی نمایشنامه‌ها و ارزیابی آثار، نمایش‌های برتر برای اجرا انتخاب شدند.

وی افزود: آثار این دوره با موضوعاتی همچون دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه، شهدای مقاومت و شهید حاج قاسم سلیمانی تولید شده‌اند و اجرای نمایش‌ها در استان‌ها با استقبال قابل توجه مردم همراه بوده است.

معاون فرهنگی سازمان بسیج با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت آثار هنری تصریح کرد: برگزاری نشست‌های علمی، انتشار کتاب‌های آموزشی و استفاده از مربیان تخصصی از جمله اقداماتی است که برای توانمندسازی گروه‌های نمایشی و ارتقای سطح کیفی آثار انجام شده است.

وی همچنین از اجرای نمایش‌های خیابانی در میدان انقلاب و برخی میادین شهر خبر داد و گفت: استقبال هنرمندان و گروه‌های حرفه‌ای از این دوره جشنواره قابل توجه بوده و آثار متعددی برای حضور در بخش‌های مختلف معرفی شده‌اند.

در ادامه، احسان محمدیان، کارگردان نمایش «بازی کلمات» از اصفهان، با اشاره به موضوع اثر خود گفت: این نمایش با نگاهی به شهدای غواص و تأثیرگذاری آنان بر جامعه امروز، روایتگر داستان بانویی مجسمه‌ساز است که پس از شهادت همسر غواص خود در عملیات کربلای ۴، تندیس او را می‌سازد.

وی افزود: تلاش کردیم در این اثر، تقابل خیر و شر و اهمیت انتقال حقیقت و روایت درست از شهدا را با زبانی هنری به مخاطب منتقل کنیم.

سمایه سیمرغی، کارگردان و بازیگر نمایش «خان»، نیز با اشاره به حضور گروه خود از تبریز در جشنواره گفت: این نمایش به روایت خانواده‌هایی می‌پردازد که همچنان چشم‌انتظار عزیزان ازدست‌رفته خود هستند و با عشق و امید ایستادگی می‌کنند.

وی هنر را زبانی فراتر از مرزها، سیاست‌ها و تفاوت‌های اعتقادی دانست و تأکید کرد: هنر می‌تواند پیام صلح و دوستی را به انسان‌ها منتقل کند و حتی در پایان دادن به جنگ‌ها نقش‌آفرین باشد.

بهرام ابراهیمی از اعضای هیئت داوران بخش خیابانی جشنواره نیز با اشاره به اهمیت احیای جشنواره سردار آسمانی گفت: تئاتر خیابانی ویژگی‌ها و دشواری‌های خاص خود را دارد و گروه‌های نمایشی برای موفقیت در این بخش باید علاوه بر محتوای مناسب، به ارتباط مؤثر با مخاطب و کیفیت اجرای اثر توجه کنند.

اجرا‌های بخش خیابانی بیستمین جشنواره تئاتر مقاومت طی چند روز در تهران برگزار شده و آیین اختتامیه این جشنواره نیز شنبه ۳۰ آبان در حوزه هنری برگزار خواهد شد.