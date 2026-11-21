۱۰ هکتار از اراضی اطراف سد شیرین‌دره شهرستان مانه با همکاری پلیس و شرکت آب منطقه‌ای این شهرستان آزادسازی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، فرمانده انتظامی شهرستان مانه از همکاری با نمایندگان شرکت آب منطقه‌ای این شهرستان در آزادسازی ۱۰ هکتار از اراضی اطراف سد شیرین‌دره و روستا‌های یالانچی و محمدآباد خبر داد.

سرهنگ "محسن اسدی" با بیان اینکه این اراضی به‌ صورت غیرقانونی زیر کشت رفته بود ، گفت: در راستای صیانت از منابع و اراضی ملی و مقابله با بهره‌برداری‌های غیرمجاز ۸ هکتار از اراضی اطراف سد شیرین‌دره و روستای یالانچی و ۲ هکتار از اراضی روستای محمدآباد در حوزه استحفاظی کلانتری پیش‌قلعه که به‌صورت غیرقانونی زیر کشت رفته بود با حضور نمایندگان اداره آب منطقه‌ای آزادسازی شد.

وی افزود: مأموران انتظامی شهرستان با حضور در محل تأمین نظم و امنیت اجرای این مأموریت را برعهده داشتند و با همکاری عوامل دستگاه متولی زمینه اجرای این اقدام را فراهم کردند.