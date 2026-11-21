به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، سرهنگ "علی طاهری" گفت: در راستای حفظ امنیت عمومی و پیشگیری از وقوع سرقت مأموران کلانتری ۱۱ رسالت جاجرم در جریان گشت‌زنی و نظارت بر حوزه استحفاظی، موفق به شناسایی و دستگیری یک سارق تجهیزات و مصالح ساختمانی شدند.

وی با بیان اینکه متهم با هدف سرقت از ساختمان‌های نیمه‌کاره و تجهیزات موجود در آنها فعالیت می‌کرد که با هوشیاری مأموران شناسایی و دستگیر شد، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، مراتب را به پلیس اطلاع دهند.