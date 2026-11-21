به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، رئیس پلیس‌راه استان، از شناسایی و توقیف یک دستگاه خودروی سمند با دو پلاک متفاوت توسط تیم گشت پلیس‌راه شیروان خبر داد و گفت: این خودرو حین عبور از محور‌های مواصلاتی شهرستان شیروان شناسایی و برای بررسی بیشتر به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ پرویز رضایی‌نسب با هشدار به رانندگان درباره هرگونه دستکاری یا استفاده از پلاک غیرمجاز، تصریح کرد: تغییر یا تعویض غیرقانونی پلاک خودرو و استفاده از پلاک متعلق به وسیله نقلیه دیگر، در صورت احراز، مشمول ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی و دارای مجازات حبس از ۶ ماه تا یک سال است.