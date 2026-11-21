سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری تهران، در مراسم اختتامیه رویداد «ایران پیشرو CITEX» با اشاره به اقدامات فناورانه شهرداری تهران در حوزه خدمات شهری اظهار کرد: بخشی از این اقدامات در حوزه خدمات ایمنی و آتش‌نشانی، از جمله طراحی و به‌کارگیری ربات‌های آتش‌نشان و پهپاد‌های آبرسان، در حال اجراست.

طراحی و به‌کارگیری ربات‌های آتش‌نشان و پهپاد‌های آبرسان

طراحی و به‌کارگیری ربات‌های آتش‌نشان و پهپاد‌های آبرسان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، غلامرضا سنگی با اشاره به برنامه‌های سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران افزود: هوشمندسازی چاه‌ها، سامانه‌های آبرسانی و مدیریت هوشمند آبیاری فضای سبز از جمله اقدامات مهمی است که در این حوزه پیش‌بینی شده و همکاران ما در حال اجرای آن هستند. همچنین استفاده از پساب و آب خام در دستور کار قرار دارد و پیش‌بینی می‌کنیم میزان استفاده از پساب تا پایان سال به ۵۶ میلیون مترمکعب برسد.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان در اداره هوشمند شهر تهران تصریح کرد: برای حرکت در مسیر فناورانه و هوشمندسازی مدیریت شهری، به همکاری و همراهی شرکت‌های فعال در این حوزه نیاز داریم. ظرفیت‌های ارزشمندی در بستر این رویداد شناسایی شده است که با بهره‌گیری از توانمندی آنها می‌توان سرعت اجرای طرح‌های شهری را افزایش داد و زمینه تحقق شهری ایمن و هوشمند با زیست‌پذیری بیشتر را فراهم کرد.

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری تهران با اشاره به بازدید از نمایشگاه و گفت‌و‌گو با شرکت‌کنندگان و فعالان این رویداد گفت: در جریان بازدید از غرفه‌ها و محصولات ارائه‌شده، فرصت‌های متعددی برای همکاری‌های دوجانبه شناسایی شد که می‌توان آنها را در حوزه‌های مختلف مدیریت شهری ارزیابی و عملیاتی کرد.

وی ادامه داد: بخشی از این همکاری‌ها با حمایت‌های صورت‌گرفته به مرحله عقد قرارداد رسیده و برخی نیز اجرایی شده است. امیدواریم پس از پایان این رویداد و با همکاری مجموعه برگزارکننده و حمایت‌های صورت‌گرفته از شرکت‌های دانش‌بنیان و نیاز‌های سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران، قرارداد‌های جدیدی نیز منعقد شود.

سنگی ابراز امیدواری کرد با توسعه همکاری میان شهرداری تهران و شرکت‌های دانش‌بنیان، روند توسعه فناوری در شهر تهران در بازه زمانی مناسبی شتاب بگیرد و دستاورد‌های آن در قالب خدمات مطلوب و ارزشمند در اختیار شهروندان قرار گیرد.