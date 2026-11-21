شهردار تهران، در مراسم اختتامیه رویداد «ایران پیشرو CITEX» با اشاره به برنامه‌های مدیریت شهری برای ترسیم آینده پایتخت گفت: تلاش می‌کنم با تشریح برنامه‌هایی که در حوزه مدیریت شهری برای تهران آینده در حال طراحی و اجراست، زمینه همکاری‌های روشن‌تر و مؤثرتری را فراهم کنم تا فعالان حوزه فناوری و نوآوری هم در ترسیم آینده شهر و هم در تحقق برنامه‌های آن مشارکت داشته باشند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا زاکانی با اشاره به شرایط مالی شهرداری تهران در آغاز دوره مدیریت شهری افزود: حدود پنج سال پیش که مسئولیت مدیریت شهر را برعهده گرفتیم، مجموعه مدیریت شهری با یک درد مزمن به نام انباشت بدهی‌های گذشته مواجه بود. علاوه بر بدهی‌های گسترده، کمبود منابع برای اداره شهر نیز از دیگر مشکلات جدی بود؛ اما با اتخاذ ترتیبات و تدابیر لازم، امروز بخش عمده این مشکلات برطرف شده است.

زاکانی افزود: در حال حاضر بدهی‌های انباشته شهرداری پرداخت شده و ۹۰ درصد بدهی‌های ارزی نیز تسویه شده است و ۱۰ درصد باقی‌مانده در حال پرداخت است. پیش‌بینی می‌کنیم طی ماه‌های آینده، پرونده بدهی‌های انباشته شهرداری تهران پس از حدود دو دهه و نیم به‌طور کامل بسته شود.

شهردار تهران با بیان اینکه مدیریت شهری از جایگاه یک بدهکار بزرگ به شریک و امین نهاد‌های مالی کشور تبدیل شده است، تصریح کرد: مجموعه مالی و اقتصادی مدیریت شهری، شورای شهر و شهرداری در این مسیر توفیقات متعددی به دست آورده‌اند. امروز مدیریت شهری که در گذشته به‌عنوان یکی از بدهکاران بزرگ شهر و کشور در میان بانک‌ها شناخته می‌شد، به‌عنوان یک شریک و امین برای همکاری و پیوستگی با نهاد‌های مالی کشور مطرح است

وی با تشریح مبانی برنامه‌ریزی مدیریت شهری گفت: مسیری که طی شد بر مدار چهار تحول اساسی آغاز شد؛ نخست، تحول کالبدی شهر برای ایجاد یک شهر الگو؛ دوم، تحول نرم و روحی شهروندان برای شکل‌گیری الگوی شهروند موفق و فراهم شدن زیست شهری مناسب برای رشد شهروندان؛ سوم، تحول در مدیریت شهری برای ایجاد جامعیت در اداره شهر و چهارم، تحول در حوزه فناوری برای شکل‌گیری شهر خلاق و هوشمند.

زاکانی ادامه داد: در ابتدای دوره مدیریت شهری برای انتخاب مسیری دقیق و درست، منظومه‌ای از برنامه‌ها را در قالب این چهار تحول تنظیم کردیم. به یاد دارم پنج سال پیش در ۱۳ دانشگاه بزرگ تهران، این چارچوب را به‌صورت اختصاصی برای هیئت‌رئیسه دانشگاه‌ها، رؤسای دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها و استادان مطرح کردیم.

وی با اشاره به دانشگاه‌های شهید بهشتی، علامه طباطبایی، امام صادق (ع)، خواجه نصیرالدین طوسی، امیرکبیر و تربیت مدرس و دیگر دانشگاه‌های تهران گفت: به‌صورت جداگانه به دانشگاه‌ها مراجعه کردیم و در هر دانشگاه چهار تا پنج ساعت برای گفت‌و‌گو با مدیران و استادان وقت گذاشتیم. در این جلسات، ایده‌های شهرداری تهران مطرح شد و استادان و صاحب‌نظران نیز دیدگاه‌های خود را بیان کردند. به این ترتیب، نقشه راهی شکل گرفت که تاکنون گام‌به‌گام دنبال شده است.

شهردار تهران تأکید کرد: بهره‌گیری از علم و اندیشه اندیشمندان و حرکت دقیق برای رسیدن به افق‌های تحولی شهر، همواره مورد توجه مدیریت شهری بوده است. امروز نیز با برگزاری چنین رویدادهایی، افق آینده تهران را ترسیم می‌کنیم تا فعالان این حوزه بتوانند با مشارکت خود به این افق بیفزایند و در تحقق آن نقش‌آفرینی کنند.

زاکانی با اشاره به وسعت و ویژگی‌های پایتخت اظهار کرد: تهران ۶۱۸ کیلومترمربع وسعت دارد و حدود ۹۳۰ هزار قطعه در ساختار کالبدی شهر شکل گرفته است. این شهر با وجود برخورداری از توانمندی‌های مختلف، با مشکلات متعددی نیز مواجه است. برای ۱۰ سال آینده افقی را ترسیم کرده‌ایم که در آن ابتدا زیرساخت‌های شهر توسعه یابد، سپس تعامل با مردم برای ارائه خدمات شایسته ارتقا پیدا کند و در نهایت با مشارکت شهروندان، شهری با چهره و خدماتی متفاوت ساخته شود.

وی در ادامه به تشریح برنامه‌های مدیریت شهری در حوزه حمل‌ونقل عمومی پرداخت و گفت: در آغاز دوره مدیریت شهری، تهران ۲۶۹ کیلومتر خطوط مترو با ۱۴۱ ایستگاه داشت؛ ظرفیتی که حاصل نزدیک به ۲۵ سال تلاش مدیران شهری بود. امروز طول خطوط مترو به ۳۱۲ کیلومتر و تعداد ایستگاه‌ها به ۱۶۳ ایستگاه رسیده است و ایستگاه شصت‌وچهارم شهرری نیز به لطف خدا به این مجموعه اضافه خواهد شد.

شهردار تهران افزود: در حوزه مترو پنج قرارداد بزرگ منعقد کرده‌ایم که بر اساس آنها ۲۰۵ کیلومتر خط جدید به همراه توسعه ایستگاه‌ها تا سقف ۳۰۵ ایستگاه در برنامه قرار گرفته است. اجرای برخی خطوط آغاز شده و برخی دیگر نیز در آستانه شروع قرار دارند.

زاکانی با اشاره به آخرین وضعیت خطوط جدید مترو گفت: خط ۹ ان‌شاءالله هفته آینده آغاز خواهد شد