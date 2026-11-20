امام جمعه کیش، گفت: کشور نیازمند همبستگی، وحدت، امیدآفرینی، کار جهادی و انقلابی است و یقیناً نقش بسیج در همراهی با دولت و ملّت، در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی، بیش از پیش درخشنده و راه‌گشاست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، امام جمعه کیش با صدور پیامی فرا رسیدن هفته بسیج را به بسیجیان و ملّت ایران تبریک گفت.

متن پیام حجت‌الاسلام‌ والمسلمین علیرضا بی‌نیاز، به این شرح است:

بسم الله الرَّحمن الرَّحیم

فرارسیدن هفته بسیج مستضعفین و سالروز صدور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) در پنجم آذرماه ۱۳۵۸ که بنیان این شجره طیّبه و مدرسه عشق و ایثار را رقم زد، بر همه بسیجیان غیور، خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران و همه دل‌دادگان انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی، تبریک و تهنیت باد.

هفته بسیج، یادآور حضور مردمی‌ترین نهاد انقلابی در عرصه‌های سرنوشت‌ساز و مهم کشور است؛ همان نیرویی که از نخستین روز‌های پیروزی انقلاب و دوران دفاع مقدس تا به امروز، با ایمان، اخلاص، فداکاری و روحیه‌ی جهادی در سنگر‌های دفاع از میهن، سازندگی، محرومیت‌زدایی، بهداشت و درمان، فرهنگ، علم و فناوری و خدمت به مردم حاضر بوده و است.

بسیج، تنها یک سازمان و نهاد نیست؛ بلکه یک فرهنگ است؛ فرهنگ مسئولیت‌پذیری، ایثار، ولایت‌مداری و خدمت بی‌منّت به مستضعفان و محرومان. بسیجیان با الگوگیری از مکتب شهیدان و با تکیه بر ایمان، بصیرت و همدلی، همواره پشتیبان مردم و خادمان صادق نظام بوده‌اند.

امروز نیز در شرایطی که پس از دفاع شکوهمند ایران اسلامی در مقابل حملات دژخیمان آمریکایی_صهیونی و هزیمت و شکست بزرگ آنان از ملّت بسیجی ایران اسلامی، دشمن به جنگ ترکیبی، شناختی و اقتصادی روی آورده است، از این‌رو کشور نیازمند همبستگی، وحدت، امیدآفرینی، کار جهادی و انقلابی است و یقیناً نقش بسیج در همراهی با دولت و ملّت، در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی، بیش از پیش درخشنده و راه‌گشاست.

اینجانب با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام و امامِین انقلاب اسلامی (اعلی الله مقامه الشریف)، از درگاه خداوند متعال، عزت، سربلندی و توفیق روزافزون را برای همه بسیجیان عزیز و خانواده‌های معظم آنان مسئلت دارم. این هفته، فرصتی برای بازخوانی ارزش‌های بسیج و تجدیدپیمان با آرمان‌های امامِین انقلاب اسلامی (اعلی الله مقامه الشریف) و مقام معظّم رهبری (مدّظله‌العالی) و ترویج فرهنگ و روحیه بسیج می‌باشد.

علیرضا بی‌نیاز

امام جمعه کیش