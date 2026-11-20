تلاش تعدادی از افراد مسلح برای برهم زدن امنیت شهر مورموری و ایجاد آشوب، با بی‌اعتنایی مردم به تحرکات آنان و همراه نشدن با عوامل ناامنی ناکام ماند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ شامگاه جمعه، تعدادی از افراد مسلح با هدف ایجاد آشوب و ناامنی در شهر مورموری به خیابان آمدند، اما همراهی نکردن مردم با این افراد، نقشه آنان را ناکام گذاشت.

این افراد برای دقایقی اقدام به تیراندازی هوایی و آتش زدن سطل زباله کردند، اما نتوانستند مردم را با اقدامات خود همراه کنند.

این اتفاق در حالی رخ داد که امروز نماینده ویژه رئیس‌جمهور، معاون سیاسی وزیر کشور، استاندار ایلام و جمعی از مسئولان با حضور در منازل خانواده‌های جان‌باختگان و مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس ، پای صحبت‌ها و مطالبات آنان نشستند.

خانواده‌ها نیز ضمن قدردانی از توجه مسئولان و پیگیری مطالبات به‌حق خود، تأکید کردند: هیچ‌کس حق ندارد با سوءاستفاده از این حادثه، با دشمن و ضدانقلاب همراهی کند.