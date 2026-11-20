به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،مسابقات تکواندو گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان با حضور ۱۵۵ ورزشکار در قالب ۷ تیم از شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی در مراغه برگزار شد.

در این رقابت‌ها ورزشکاران مراغه، بناب، هشترود، اهر، میانه در چهار رده سنی در سالن حجاب مراغه به رقابت پرداختند.

رضا شاهی رئیس هیئت تکواندوی مراغه هدف از برگزاری این مسابقات را شناسایی استعداد‌های برتر و تقویت ظرفیت تکواندوکاران برای حضور قدرتمند در رقابت‌های استانی و کشوری اعلام کرد.