به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان‌رضوی، سیدعلی منیری، افزود: در پی اعلام گزارشی مبنی بر برخورد رخ‌به‌رخ دو دستگاه خودروی سواری پراید در کیلومتر ۳۳ محور بردسکن به درونه، طی امروز جمعه ۲۹ آبان ماه، بلافاصله دو تیم عملیاتی امدادونجات به همراه یک دستگاه آمبولانس و خودروی ست نجات از پایگاه امدادونجات شهید موسوی بردسکن به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: این حادثه ۱۰ مصدوم داشت که نجاتگران جمعیت هلال‌احمر پس از حضور در صحنه و انجام اقدامات اولیه امدادی، با همکاری عوامل اورژانس، در انتقال مصدومان به مرکز درمانی بردسکن مشارکت کردند.