

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای سیدعلی مدنی زاده در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: تمام مرزهای تجاری کشور به‌جز یک مرز باز است و افت تجارت خارجی از ۳۵ به ۲۰ درصد کاهش یافت.



وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: طبق آخرین آمار، در حال حاضر تمامی مرزهای کشور به‌جز یک مرز باز هستند و مبادلات تجاری در آن‌ها جریان دارد و تنها یک مرز به دلایل امنیتی بسته است و سایر مرزها فعالیت تجاری خود را ادامه می‌دهند.



مدنی زاده گفت: به‌دلیل محاصره دریایی، بخش قابل‌توجهی از صادرات و واردات کشور به سمت مرزهای زمینی شمالی، شرقی و غربی و همچنین مسیر دریای خزر منتقل شد، بخش قابل‌توجهی از صف‌های طولانی کامیون‌ها در مرزها ناشی از همین جابه‌جایی مسیرهای تجاری و آماده نبودن زیرساخت‌های مرزی برای پذیرش این حجم از مبادلات بود.



وی افزود: با اقدامات انجام‌شده طی سه ماه گذشته، صف کامیون‌ها در مرز دوغارون به صفر رسیده و حدود هزار و ۴۰۰ کامیون صادراتی از این مرز در شرق کشور تردد داشته‌اند، در مجموع، توانسته‌ایم تحول قابل‌توجهی در تجارت خارجی ایجاد کنیم. بخشی از این موفقیت حاصل اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر مرزها و گمرکات کشور طی دو تا سه ماه گذشته بوده است.



وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اصلاحات صورت‌ گرفته در بازار اوراق دولتی نسبت به سال گذشته نقش تعیین‌کننده‌ای در مهار تورم داشت و در صورت عدم اجرای آن‌ها، احتمال عبور تورم از مرز ۱۰۰ درصد وجود می‌داشت اصلاحات ساختاری در بازار بدهی امکان خرید و فروش اوراق را در بازار فراهم کرد و مانع تبدیل آن به پایه پولی بانک مرکزی شد. همچنین سیاست کنترل رشد ترازنامه و اصلاحات بانکی با همراهی بانک مرکزی به ثبات بیشتر این حوزه کمک کرد.



مدنی زاده افزود: بر اساس مصوبه هفته گذشته دولت، قرار است نفت کشور از طریق گواهی سپرده نفت و اوراق سلف نفتی در بازار سرمایه عرضه شود و مردم و فعالان اقتصادی بتوانند این اوراق را خریداری کنند. این طرح قرار است طی روزهای آینده با حضور رئیس‌جمهور و سرپرست وزارت نفت رونمایی شود و جزئیات آن در زمان رونمایی اعلام خواهد شد. خریداران اوراق سلف نفتی می‌توانند در تاریخ مشخصی نفت تحویل بگیرند و از آن برای مصارف پالایشگاهی یا صادرات استفاده کنند.



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