سه متهم به سرقت گردنبند طلا با تهدید سلاح در قائم‌شهر، کمتر از ۴۸ ساعت پس از وقوع جرم شناسایی و دستگیر شدند.

دستگیری سه متهم به سرقت به عنف در کمتر از ۴۸ ساعت در قائم‌شهر

دستگیری سه متهم به سرقت به عنف در کمتر از ۴۸ ساعت در قائم‌شهر

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ علی‌اکبر قلی‌پور فرمانده انتظامی قائم‌شهر از دستگیری سه متهم به سرقت به عنف در کمتر از ۴۸ ساعت و کشف دو قبضه سلاح شکاری در جریان عملیات پلیسی خبر داد.

قلی‌پور گفت: پس از گزارش وقوع سرقت به عنف به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، مأموران انتظامی رسیدگی به موضوع را آغاز کردند و با انجام اقدامات پلیسی، دو مرد و یک زن را به‌عنوان متهمان این پرونده شناسایی و در کمتر از ۴۸ ساعت دستگیر کردند.

وی در تشریح شیوه وقوع سرقت افزود: دو متهم مرد با استفاده از موتورسیکلت و تهدید شاکی با سلاح، خودروی او را متوقف کردند و گردنبند طلای وی را به سرقت بردند.

فرمانده انتظامی قائم‌شهر گفت: در جریان عملیات پلیسی، دو قبضه سلاح شکاری از متهمان کشف شد و هر سه متهم پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ قلی‌پور از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک یا وقوع جرم، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.