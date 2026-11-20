فرایند احراز صلاحیت‌های عمومی و بررسی سوابق و مدارک فنی پذیرفته‌شدگان آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه سال ۱۴۰۴ و معوق سال ۱۴۰۲ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در آذربایجان شرقی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،فرایند احراز صلاحیت‌های عمومی و بررسی سوابق و مدارک فنی پذیرفته‌شدگان آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه سال ۱۴۰۴ و معوق سال ۱۴۰۲ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از روز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه آغاز و تا روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه به مدت چهار روز در شهر تبریز ادامه داشت.

خلیل الهی رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در بازدید از این برنامه گفت:در این مرحله ضمن بررسی صلاحیت‌های عمومی قریب ۷۰۰ نفر از داوطلبان پذیرفته‌ شده، سوابق تخصصی و مستندات فنی آنان در ۳۳ رشته تخصصی نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا با بهره گیری از کارشناسان متعهد و متخصص در مرکز کارشناسان قوه قضائیه شاهد تحقق روز افزون عدالت در جامعه باشیم.

گفتنی است پس از طی مراحل قانونی و تایید صلاحیت نهایی پذیرفته‌شدگان واجد شرایط برای گذراندن دوره کارآموزی و ادامه مراحل دریافت پروانه کارشناسی رسمی معرفی خواهند شد.