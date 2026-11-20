به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،صادق نادری در ششمین جشنواره زعفران بناب مرند با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی اظهار کرد: آذربایجان شرقی با حدود ۵۰۰ هکتار سطح زیر کشت و تولید سالانه ۳.۲ تن زعفران رتبه دوازدهم کشور را در تولید این محصول دارد.

وی افزود: متوسط عملکرد زعفران در استان ۶.۲۵ کیلوگرم در هکتار است که این میزان در مزارع شاخص به بیش از ۸ کیلوگرم می‌رسد.

نادری با اشاره به جایگاه ویژه بناب مرند در تولید این محصول تصریح کرد: نزدیک به ۶۰ درصد سطح زیر کشت زعفران استان در این منطقه قرار دارد، اما سهم بناب مرند از مجموع تولید زعفران آذربایجان شرقی به حدود ۷۰ درصد می‌رسد که نشان‌دهنده ظرفیت بالای تولید و عملکرد مطلوب مزارع این منطقه است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی هزینه‌های بالای کاشت و برداشت را از چالش‌های مهم تولید زعفران دانست و گفت: توسعه مکانیزاسیون، فرآوری و تجارت از الزامات اصلی تقویت زنجیره ارزش این محصول است.

وی ادامه داد: با توجه به هزینه‌بر بودن عملیات کاشت و برداشت، استفاده از فناوری‌های نوین ضرورت دارد و در همین راستا، اقدامات لازم برای مکانیزه کردن عملیات برداشت و توسعه فرآوری مکانیزه زعفران در دست پیگیری است.

نادری همچنین با اشاره به الزامات برنامه هفتم توسعه در زمینه شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی صادراتی خاطرنشان کرد: محصولات صادراتی باید دارای شناسنامه تولید باشند تا محل و نحوه تولید آنها مشخص باشد از این رو زعفران‌کاران نیز باید برای دریافت شناسه تولید و شناسنامه‌دار کردن محصولات خود اقدام کنند.

وی زعفران را از محصولات کم‌آب‌بر و سازگار با مناطق دارای محدودیت منابع آبی دانست و اظهار داشت: توسعه کشت این محصول می‌تواند در اصلاح الگوی کشت مناطق کم‌آب موثر باشد و شهرستان مرند نیز در این زمینه پیشگام بوده است.

نادری با اشاره به وضعیت حساس مرند از نظر فرونشست زمین تاکید کرد: جایگزینی باغات و محصولات پرآب‌بر با محصولات کم‌آب‌بر دیگر صرفاً یک انتخاب اقتصادی نیست، بلکه ضرورتی برای حفاظت از منابع آب و پایداری تولید کشاورزی در این منطقه محسوب می‌شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی همچنین با تاکید بر اهمیت امنیت غذایی گفت: پایداری تولید و تامین غذای سالم و کافی از اهداف مهم بخش کشاورزی است و تلاش کشاورزان و تولیدکنندگان موجب شده است حتی در شرایط دشوار نیز تامین نیاز‌های غذایی کشور با مشکل جدی مواجه نشود.

وی جشنواره‌های کشاورزی را فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های تولیدی مناطق، انتقال دانش و تجربیات، آموزش و ترویج روش‌های نوین کشاورزی و تقویت نشاط اجتماعی دانست.