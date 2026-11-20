برق برخی مناطق شهری و روستایی قائم‌شهر شنبه ۳۰ آبان، برای اجرای مانور تعمیراتی و نگهداری شبکه توزیع، به‌صورت موقت قطع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، امور توزیع برق قائم‌شهر اعلام کرد: برق برخی مناطق شهری و روستایی این شهرستان، شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵، برای اجرای مانور تعمیراتی و نگهداری تجهیزات شبکه توزیع به‌صورت موقت قطع می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، در بخش نخست، از ساعت ۱۰ تا ۱۲، برق مناطق واقع در جاده شیرگاه شامل روستاهای تالارپشت علیا و سفلی، هفت‌تن، متانکلا، شهرودکلا، واسکس و وسطی‌کلا قطع خواهد شد.

در بخش دوم نیز از ساعت ۱۲ تا ۱۴، برق کمربندی شمالی در مسیر کوچکسرا از قائم ۵ تا قائم ۲۰، روستاهای هردرود و کروا و همچنین محدوده چمازکتی در مسیر زمین فوتبال و مرغداری علیزاده قطع می‌شود.

امور توزیع برق قائم‌شهر هدف از این عملیات را ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و نگهداری تجهیزات شبکه توزیع اعلام کرد و از شهروندان بابت اختلال موقت در برق‌رسانی پوزش خواست.