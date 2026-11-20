پس از بازبینی و ارزیابی ۳۰ نمایش متقاضی حضور در سی و هشتمین جشنواره تئاتر استان آذربایجان شرقی، اعضای هیئت بازبینی ۱۳ اثر نمایشی را برای معرفی به دبیرخانه جشنواره اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،بر اساس اعلام هیئت بازبینی آثار معرفی‌ شده به سی و هشتمین جشنواره تئاتر آذربایجان شرقی به شرح زیر است:

۱. «نهنگ» به کارگردانی پوریا خزرایی از تبریز

۲. «دوست دارم عزیزم» به کارگردانی ابوالفضل اجاق‌پور از مرند

۳. «آبگوشت زهرماری» به کارگردانی علی منافی از تبریز

۴. «مجلس قربانی سنمّار» به کارگردانی سعید فرزانه‌راد از تبریز

۵. «نویسنده مرده است» به کارگردانی کیارش کریمی از تبریز

۶. «روایت فاجعه‌ای خیلی سیاه» به کارگردانی محمد اکبری از هشترود

۷. «مرگ هیتلر به روایت تلفنچی» به کارگردانی رضا احمدی‌مطلق از هشترود

۸. «سالّاخ» به کارگردانی محمدرضا قنبری از تبریز

۹. «دودکش پاک‌کن‌های نامقدس» به کارگردانی مهدی آذری از مراغه

۱۰. «اولمیب اولمیه‌جاق» به کارگردانی احد مبصری از تبریز

۱۱. «آن‌ها کلفت نیستند» به کارگردانی رضا باقرپور از تبریز

۱۲. «قبل از فصل شکار» به کارگردانی علیرضا مصرپور از تبریز

۱۳. «شهریار من (شهریاریم)» به کارگردانی بهنام پناهی از تبریز

بر اساس اعلام هیئت بازبینی ۱۳ اثر فوق بدون اولویت قطعی برای بررسی و تصمیم‌گیری به دبیرخانه جشنواره معرفی شده‌اند و دبیرخانه در انتخاب تعداد آثار نهایی اختیار تصمیم‌گیری خواهد داشت.

اعضای هیئت بازبینی و انتخاب آثار نمایشی سی و هشتمین جشنواره تئاتر استان آذربایجان شرقی عبارتند از:حجت‌الاسلام عباس عباس‌زاده، فرزاد تقی‌لر، یعقوب صدیق‌ جمالی، علی حسین پوریان، نرجس ابراهیمی غانمی و رامین راستی.

سی و هشتمین جشنواره تئاتر استان آذربایجان شرقی به دبیری رامین راستی از ۱۴ تا ۲۰ آذرماه ۱۴۰۵ در تبریز برگزار خواهد شد.