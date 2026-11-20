به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، محمد محمدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: بخش کتبی بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت پنجشنبه ۲۸ آبان در ۹ حوزه امتحانی استان برگزار شد و داوطلبان در شهرهای ساری، بهشهر، آمل، بابل، قائم‌شهر، نکا، نوشهر، نور و تنکابن در این آزمون شرکت کردند.

محمدی با اشاره به آمار ثبت‌نام‌کنندگان افزود: یک‌هزار و ۴۷۱ نفر از مازندران برای شرکت در این دوره ثبت‌نام کردند که از این تعداد، ۵۷۴ نفر در بخش کتبی آزمون حضور یافتند.

وی درباره نظارت بر برگزاری آزمون گفت: مدیران و کارشناسان ستاد اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران به‌عنوان ناظر در هر ۹ حوزه حضور داشتند و بر روند برگزاری آزمون نظارت کردند. معاون توسعه مدیریت و منابع و مدیر حراست این اداره‌کل نیز از حوزه‌های امتحانی ساری و قائم‌شهر بازدید کردند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، هدف از پیش‌بینی ۹ حوزه امتحانی را تسهیل دسترسی داوطلبان و پوشش شهرستان‌ها و شهرهای همجوار اعلام کرد تا علاقه‌مندان بتوانند با سهولت بیشتری در این رویداد قرآنی شرکت کنند.

این دوره از آزمون سراسری قرآن و عترت با یاد و گرامیداشت رهبر شهید قرآنی برگزار شد و سنجش و ارتقای دانش قرآنی، تقویت انس با مفاهیم قرآن کریم و گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه از اهداف آن است.

داوطلبان برای دریافت اطلاعات تکمیلی و پیگیری اطلاعیه‌های آزمون می‌توانند به پایگاه اینترنتی qia.ir/exam1405 مراجعه کنند.