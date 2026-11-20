تیم فوتسال مس سونگون ورزقان در دیداری که تا واپسین لحظات با پیروزی یک بر صفر دنبال می‌شد در ثانیه‌های پایانی گل تساوی را دریافت کرد و به تقسیم امتیازات رضایت داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،در چارچوب هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور تیم‌های مس سونگون ورزقان و پالایش نفت شازند در سالن پورشریفی تبریز به مصاف هم رفتند.

مسی ها در این دیدار شروعی موفق داشتند و با گلزنی مانی قانع در دقیقه دوم نیمه نخست را با برتری یک بر صفر به پایان رساندند.

در ادامه دو تیم تلاش زیادی برای تغییر نتیجه داشتند اما حملات دو طرف تا دقایق پایانی راهی به دروازه پیدا نکرد.

در دقیقه ۳۷ اعلام پنالتی به سود مس سونگون با تصمیم داور لغو شد اتفاقی که اعتراض میزبان را به دنبال داشت.

در حالی که مس سونگون تا آستانه کسب سه امتیاز پیش رفته بود سید بهداد شیخ‌ احمدی در واپسین لحظات بازی در دقیقه ۴۰ گل تساوی پالایش نفت شازند را به ثمر رساند تا این دیدار با نتیجه یک بر یک به پایان برسد.

این دیدار به حکم کمیته انضباطی و بدون حضور تماشاگران برگزار شد.

با این نتیجه مس سونگون ورزقان با ۲۵ امتیاز همچنان در جایگاه دوم جدول رده‌بندی قرار دارد و پالایش نفت شازند نیز با ۲۲ امتیاز در رتبه چهارم ایستاده است.