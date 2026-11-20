سخنگوی صنعت برق با تأکید بر اینکه پیامک‌های ارسالی به برخی مشترکان تهرانی مربوط به تعمیرات شبکه برق است، گفت: برنامه قطعی‌های برنامه‌ریزی‌شده برق هنوز آماده نشده و در صورت اجرا، زمان قطعی‌ها از قبل به مشترکان اطلاع‌رسانی می‌شود.

پیامک ارسالی به مشترکان برق، برای تعمیرات شبکه است

پیامک ارسالی به مشترکان برق، برای تعمیرات شبکه است



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای احسان ذبیح‌زاده گفت: پیامک‌های ارسال‌شده درباره قطعی برق برای تعمیرات شبکه، است و برای برخی از نقاط تهران اماده است.

وی افزود: زمان تعمیرات شبکه به مشترکان اطلاع‌رسانی می‌شود تا بتوانند برای زندگی و امور کاری خود برنامه‌ریزی کنند؛ و فردا بین ساعت ۱۰تا ۱۴ یا ۱۵ برای همان مناطق در پایتخت خاموشی اجرا می شود.

ذبیح‌زاده یادآور شد: هنوز برنامه قطعی‌های برنامه‌ریزی‌شده برق آماده نشده است و در صورت اجرا، بدون شک به مشترکان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه احتمال اجرای قطعی‌های برنامه‌ریزی‌شده از هفته‌های آینده وجود دارد، تأکید کرد: همه تصمیمات و برنامه‌های مربوط به قطعی برق حتماً پیش از اجرا به مشترکان. در کشور اطلاع‌رسانی خواهد شد.