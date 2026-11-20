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سخنگوی صنعت برق با تأکید بر اینکه پیامکهای ارسالی به برخی مشترکان تهرانی مربوط به تعمیرات شبکه برق است، گفت: برنامه قطعیهای برنامهریزیشده برق هنوز آماده نشده و در صورت اجرا، زمان قطعیها از قبل به مشترکان اطلاعرسانی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای احسان ذبیحزاده گفت: پیامکهای ارسالشده درباره قطعی برق برای تعمیرات شبکه، است و برای برخی از نقاط تهران اماده است.
وی افزود: زمان تعمیرات شبکه به مشترکان اطلاعرسانی میشود تا بتوانند برای زندگی و امور کاری خود برنامهریزی کنند؛ و فردا بین ساعت ۱۰تا ۱۴ یا ۱۵ برای همان مناطق در پایتخت خاموشی اجرا می شود.
ذبیحزاده یادآور شد: هنوز برنامه قطعیهای برنامهریزیشده برق آماده نشده است و در صورت اجرا، بدون شک به مشترکان اطلاعرسانی خواهد شد.
سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه احتمال اجرای قطعیهای برنامهریزیشده از هفتههای آینده وجود دارد، تأکید کرد: همه تصمیمات و برنامههای مربوط به قطعی برق حتماً پیش از اجرا به مشترکان. در کشور اطلاعرسانی خواهد شد.