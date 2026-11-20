به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس راه استان، با اعلام این خبر گفت: تیم گشت نامحسوس گروه کنترلی، حین اجرای طرح برخورد با تخلفات ناوگان عمومی باربری در محور تیران، یک دستگاه کامیون کشنده را که رانندگی آن را نوجوان دختری ۱۲ ساله بر عهده داشت، توقیف کردند.

وی افزود: هدایت وسایل نقلیه سنگین نیازمند آموزش حرفه‌ای، مهارت تخصصی و داشتن گواهینامه مرتبط است و سپردن چنین وسایلی به افراد کم‌سن‌وسال، خطری جدی برای خود فرد، سرنشینان و سایر کاربران جاده محسوب می‌شود.

رئیس پلیس راه استان با بیان اینکه این اقدام می‌توانست منجر به بروز حادثه‌ای ناگوار شود، گفت: خوشبختانه با هوشیاری مأموران از وقوع هرگونه سانحه جلوگیری شد و کامیون برای سیر مراحل قانونی توقیف شد.

این مقام انتظامی به خانواده‌ها هشدار داد: به هیچ عنوان اجازه استفاده از وسایل نقلیه به نوجوانان فاقد گواهینامه را ندهند؛ چراکه رانندگی، خصوصاً با ناوگان سنگین، یک مسئولیت تخصصی است و کمترین خطا می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیر به همراه داشته باشد.

وی گفت: پلیس راه برخورد قانونی با این‌گونه موارد را با جدیت ادامه می‌دهد و از شهروندان می‌خواهد در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیسی اطلاع دهند.

کارشناسان انتظامی می‌گویند در کنار برخورد قانونی، آگاه‌سازی خانواده‌ها نقش مهمی در پیشگیری از چنین مواردی دارد؛ زیرا در بسیاری از حوادث، مالک یا والدین بدون توجه به مسئولیت حقوقی و جانی، اجازه استفاده از خودرو را به نوجوانان می‌دهند.