به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ شرکت کنندگان همچنین اعلام کردند با اقتدا به بسیجی مقتدر شهید آیت الله سید علی خامنه‌ای به عهدشان وفادارند.

بیش از ۹ ماه است که مردم شعر حماسه و ایستادگی برای وطن سرداده‌اند و هر شب باشکوه‌تر از شب‌های قبل برای صیانت از ایران اسلامی در خیابان‌ها و میادین حضور بهم می‌رسانند.

دویست و شصت و پنجمین شب حماسه حضور مردم مبعوث شده مصادف شد با هفته بسیج، این شجره طیبه انقلاب اسلامی که یادگار خمینی کبیر و خامنه‌ای شهید است.