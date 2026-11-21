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مردم مبعوث شده در ۲۶۵ مین شب از اجتماعات شبانه اعلام کردند که تا پای جان آماده دفاع از وطن و دستاوردهای انقلاب اسلامی هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ شرکت کنندگان همچنین اعلام کردند با اقتدا به بسیجی مقتدر شهید آیت الله سید علی خامنهای به عهدشان وفادارند.
بیش از ۹ ماه است که مردم شعر حماسه و ایستادگی برای وطن سردادهاند و هر شب باشکوهتر از شبهای قبل برای صیانت از ایران اسلامی در خیابانها و میادین حضور بهم میرسانند.
دویست و شصت و پنجمین شب حماسه حضور مردم مبعوث شده مصادف شد با هفته بسیج، این شجره طیبه انقلاب اسلامی که یادگار خمینی کبیر و خامنهای شهید است.