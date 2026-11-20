فرمانده کل سپاه با اتمام حجت با آمریکایی‌ها یادآوری کرده: آزموده رو آزمودن خطاست، این همه مهمات، هواپیما، ناو هواپیمابر کجا رفت؟ به کجا رسید؟ حق پیروز شد و آمریکای باطل به زباله دان تاریخ پیوسته است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ در جمعه ۲۹ آبان به این شرح است:

استوار‌ترین مردم دنیا سلام، سرمقاله خبر ۲۱ امشب رو با احترام به مردم مانا و وارثان قصه مقاومت شروع می‌کنیم، قهرمانایی که سال ۵۸ توی چنین روزایی، دلهاشون برای وطن تپید، دستهاشون به هم گره خورد و شدند بسیج مردمی و با تن برای وطن ایستادند و ابرقدرت‌های دنیا رو به ذلت و خواری کشوندن، باوری که تا نسل‌های بعد هم ادامه داشته و به شهادتِ همهِ تحلیلگران دنیا، ایران رو توی دفاع مقدسِ دوم وسومش هم، پیروز کرده، تا اونجاییکه نشریه آسوشیتد پرس با اشاره به این پیروزی، به نقل از آرتور میلِر مقام ارشد پنتاگون، از خسارت ۴۸ میلیارد دلاریِ ارتش آمریکا در جنگ با ایران پرده برداشته و خطاب به سران این کشور گفته: جلوی ضرر رو از هر جا بگیرید، منفعته!

اما الیزابت وارن، سناتور آمریکایی، یه صورت حساب ۶۷ میلیارد دلاری از هزینه تخریب پایگاه‌های آمریکایی رو کرده و با بیان اینکه روزی یک میلیارد دلار هم برای محاصره دریاییِ تنگه هرمز هزینه کردیم، از فرمانده نیروی دریایی آمریکا پرسیده، در عوض این هزینه‌ها، چی عایدمون شده؟ وارن البته از خیر حساب و کتاب هزینه نفت کش‌های متخلف و آتش گرفته در تنگه گذشته، اما جیسون برودسکی تحلیلگر آمریکایی میگه بساط چراغونی نفت کش‌های خلافکار توی تنگه همچنان براهه، آخریش دیشب بوده که اینبار با موشکای کروز به نفتکش ها، تنگهِ مرگ رو براشون رقم زده، آژانس بین المللی انرژی هم، این قدرت نماییِ ایران در تنگه رو بزرگترین تهدید برای امنیت انرژی در طول تاریخ عنوان کرده و آمریکا و اسرائیل رو باعث و بانی این بحران معرفی کرده و گفته کدوم قدرته که بتونه جلوی این بحران جنون آمیز رو بگیره؟

رگه‌های این جنون رو میشه توی بازار‌های سهام آسیا دید که بدترین عملکردشو از سال ۲۰۲۰ ثبت کرده و نتونسته اعتماد سرمایه گذارایِ هوش مصنوعی رو جلب کنه، استیو هانکه اقتصاددان آمریکایی می‌گه این بدترین ضربه‌ای هست که ترامپ به آینده سیاسی آمریکا زده؛ ضربه‌ای که به گفتهِ فارن پالیسی، چنان ترامپ رو دست پاچه کرده که بره سراغ کساییکه تا دیروز می‌گفت دشمنش هستن، یعنی روسای جمهور روسیه و چین و از اونا بخواد کمکش کنن تا بدون اینکه امتیاز بیشتری به ایران بده، جنگ تموم بشه، اما مجله اکونومیست با انتشار تصویر شاهد ۱۳۶ - یکی از ابزار‌های قدرتمند ایران توی جنگ اخیر روی جلدش، به ترامپ یادآوری کرده سال ۲۰۲۷، سال همکاری بیشتر چین و روسیه با ایرانه و آمریکا باید خودش رو برای چالش‌های بزرگتری آماده کنه.

فرمانده کل سپاه هم با اتمام حجت با آمریکایی ها، یادآوری کرده: آزموده رو آزمودن خطاست. سرلشکر وحیدی گفته: این همه مهمات، هواپیما، ناوِ هواپیمابر کجا رفت؟ به کجا رسید؟ حق پیروز شد و آمریکای باطل به زباله دانِ تاریخ پیوسته و حالا ما شاهدِ به همریختگی، سرگردانی و یأس در اردوگاه شکست خوردهِ دشمن هستیم. پس بهتره مشاورای ترامپ حداقل توصیه‌های رابرت پِیپ استاد دانشگاه شیکاگو رو به گوشش برسونن که گفته: ترامپ! شکست‌ها تو بپذیر و تمومش کن.

نویسنده: فاطمه عبدالوند