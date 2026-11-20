رئیس جمهور در پیامی انتخاب «مرضیه جعفری» برای دومین سال پیاپی به‌عنوان بهترین مربی زن فوتبال آسیا و «علیرضا بیرانوند» به عنوان مرد سال فوتبال آسیا را تبریک گفت.

تبریک رئیس جمهور به «مرضیه جعفری» و «علیرضا بیرانوند»

تبریک رئیس جمهور به «مرضیه جعفری» و «علیرضا بیرانوند»

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در فضای مجازی، نوشت: انتخاب خانم مرضیه جعفری برای دومین سال پیاپی به‌عنوان بهترین مربی زن فوتبال آسیا و آقای علیرضا بیرانوند به‌عنوان مرد سال فوتبال آسیا را صمیمانه تبریک می‌گویم.

رئیس جمهور افزود: این افتخارات، حاصل تلاش، پشتکار و شایستگی فرزندان ایران است.

آقای پزشکیان گفت: به هر دو عزیز تبریک می‌گویم؛ ایران به شما افتخار می‌کند.