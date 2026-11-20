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مدیرعامل فرابورس گفت: بازار نوآفرین به عنوان بستری برای ورود شرکتهای دیجیتال و استارتاپها به بازار سرمایه و بورس ایجاد شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرعامل فرابورس در ابتدای برنامه میز اقتصاد امروز ۲۹ آبان ۱۴۰۵ در پاسخ به این پرسش که اقتصاد دیجیتال در حوزه بازار سرمایه دقیقاً به چه معناست گفت: فعالیت اقتصادی که ارزشافزوده ایجاد میکند یا محصول و خدماتی که ارائه میکند، متکی بر فناوریهای دیجیتال باشد، به آن اقتصاد دیجیتال میگوییم.
وی اشاره کرد: سادهترین نمونهها، پلتفرمهایی هستند که خدماتی مثل حملونقل یا پخش سینمای خانگی را ارائه میدهند.
شیرازی همچنین میان دو گروه از کسبوکارها تمایز قائل شد: نخست، شرکتهای سنتی مانند بانکها و بورس که با دیجیتالی شدن، مدل فعالیت خود را متحول کردهاند؛ و دوم، شرکتهای اصیل دیجیتال مانند پلتفرمها و شرکتهای نرمافزاری که از همان ابتدا بر پایه فناوریهای دیجیتال شکل گرفتهاند.
وی گفت: چهار حوزه اصلی در بازار سرمایه تحت عنوان اقتصاد دیجیتال شناخته میشوند، که شامل شرکتهای نرمافزاری و خدمات رایانهای، خدمات پرداخت الکترونیک و فینتک، پلتفرمهای دیجیتال و زیرساختهای ارتباطی مانند اینترنت و مخابرات هستند.
شیرازی در ادامه گفتوگو با ارائه گزارشی از وضعیت حضور شرکتهای حوزه اقتصاد دیجیتال در بازار سرمایه، به مقایسه جایگاه ایران با کشورهای دیگر پرداخت وگفت: در حال حاضر تعداد محدودی از شرکتها در بازار بورس و فرابورس ایران در چهار حوزه اصلیِ نرمافزار و فناوری اطلاعات، پرداخت الکترونیک و فینتک، پلتفرمهای دیجیتال و زیرساختهای ارتباطی فعالیت میکنند.
مدیرعامل فرابورس با مقایسه این وضعیت با بازارهای جهانی، خاطرنشان کرد: اگرچه هر کشوری به دلیل ساختار اقتصادی خود (مانند تمرکز بر صنایع نفت یا فناوری) با کشور دیگر متفاوت است، اما همچنان جای کار در ایران بسیار زیاد است.
وی اشاره کرد: در کشورهایی مثل آمریکا و چین، سهم شرکتهای دیجیتال از کل بازار بسیار بالاتر است. نکته مهم اینکه بهویژه در بخش پلتفرمهای دیجیتال، سهم ایران در بازار سرمایه در وضعیت معمولی است و این موضوع نشان میدهد که با وجود تواناییهای موجود، هنوز فاصله زیادی با استانداردهای جهانی در پذیرش و حضور این نوع شرکتها در بازار سرمایه داریم.
شیرازی با اشاره فهرستی از ابزارهای موجود در بازار سرمایه گفت: برای هر میزان سرمایه و هر سطح از ریسک، راهکار مشخصی چه برای شرکتهای نوپا و چه برای شرکتهای بزرگ و بالغ وجود دارد.
مدیرعامل فرابورس پیشنهاد کرد که شرکتها حتماً از مشاوران دارای مجوز سازمان بورس کمک بگیرند تا بهترین مسیر را برای تأمین سرمایه خود پیدا کنند.
شیرازی همچنین به ابزارهای متنوعی اشاره کردکه فراتر از عرضه اولیه ساده هستند؛ از جمله اوراق بدهی و شرکتی و همچنین صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه که سهم بسیار قابل توجهی از سرمایهگذاریهای این صندوقها را به خود اختصاص دادهاند. شیرازی درباره اینکه چرا شرکتهای دیجیتال در بازار سرمایه کم هستند گفت: مشکل اصلی اینجاست که شرکتهای معمولی داراییهایشان را میتوانید ببینید، لمس کنید و بیمه کنید اما شرکتهای دیجیتال، دارایی اصلیشان تکنولوژی و مشتریها است؛ چیزهایی که دیده نمیشوند .
وی افزود: بازار سرمایه یک بازار مخصوص به نام بازار نوآفرین ساخته است. در این بازار، کسانی که قرار است شرکتها را بررسی کنند، دیگر فقط کارشناسانِ قدیمیِ مالی نیستند؛ بلکه از دنیای دیجیتال، استارتاپها و تکنولوژی سر در میآورند. این کار باعث میشود ارزش واقعی این شرکتها درست تشخیص داده شود و با خیال راحت به مردم عرضه شود.
شیرازی گفت: برخلاف تصور، کارِ ورود شرکتهای جدید به بازار دیگر آنقدرها هم سخت و طولانی نیست. در واقع در همین مدت کوتاهی که این مسیر راه افتاده، شرکتهای زیادی وارد شدهاند و این نشان میدهد که روند کار خوب است.آقای شیرازی میگوید وضعیت بورس ما الان در سطح جهانی هم خیلی خوب است. فرابورس ایران در رتبهی بسیار بالایی و از نظر میزان ورود شرکتهای جدید به بازار، در میان بورسهای معتبر جهان قراردارد
او توضیح میدهد که شرکتهای دیجیتال چون جوان هستند، کمی ریسکهای خاص خودشان را دارند، اما سیستم بورس طوری طراحی شده که این ریسکها را مدیریت کند.
شیرازی افزود: ما در یک فرصت طلایی هستیم. در حالی که خیلیها فکر میکنند فقط خریدن سکه یا خودرو راه امنی است، اما واقعیت این است که بورس ایران در سطح جهانی خیلی خوب عمل کرده است.
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