امین احمدیان با پیروزی مقابل نماینده روسیه و صعود به مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های انفرادی تنیس روی میز جام آزاد شانگهای، مدال خود را قطعی کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های جام آزاد شانگهای به میزبانی مسکو، امین احمدیان در مرحله یک‌چهارم نهایی انفرادی مردان به مصاف آلکسی ساموخین از روسیه رفت و با برتری ۴ بر یک، جواز حضور در جمع چهار بازیکن برتر مسابقات را به دست آورد.

ملی‌پوش کشورمان پس از واگذاری گیم نخست با حساب ۱۱ بر ۹، در چهار گیم متوالی با امتیاز‌های ۱۱ بر ۳، ۱۱ بر ۹، ۱۳ بر ۱۱ و ۱۱ بر ۵ پیروز شد تا ضمن صعود به نیمه‌نهایی، کسب حداقل مدال برنز را برای خود تضمین کند.

احمدیان پیش از این نیز در مرحله یک‌هشتم نهایی، عبیدالله سلطانوف از تاجیکستان را با نتیجه ۴ بر یک شکست داده بود.

نماینده کشورمان برای صعود به فینال به مصاف دیمیتری وینوگرادوف از روسیه خواهد رفت.

این دیدار شنبه ۳۰ آبان‌ماه از ساعت ۱۲:۳۰ به وقت تهران برگزار می‌شود.

هدایت احمدیان در این رقابت‌ها به عهده هادی صبحی است.