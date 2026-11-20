ملت ایران با تکیه بر ایمان، به جنگ با زیاده‌خواهی دشمنان رفتند

ملت ایران با تکیه بر ایمان، به جنگ با زیاده‌خواهی دشمنان رفتند

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز کرمانشاه،آیت الله غفوری یادآور شد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، به جنگ با زیاده‌خواهی دشمنان رفتند و درس عبرتی جهانی به استکبار دادند.

وی همچنین بر ضرورت درست مصرف کردن حامل‌های انرژی تاکید کرد و افزود:باید روحیه امیدواری از سوی مسئولان به جامعه تزریق شود.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان در بخش‌های مختلف تصریح کرد: علی رغم این توانایی‌ها، پایین بودن میزان سرمایه‌گذاری‌ها باعث شده کرمانشاه در بسیاری از شاخص‌ها همچون میزان اشتغال وضعیت مطلوبی نداشته باشد.

آیت الله غفوری افزود: شاهد این موضوع هستیم هستیم که سرمایه‌گذارانی که وارد استان می‌شوند از طرف برخی افراد از آنها سهم خواهی می‌شود؛ و در صورتی که همراهی نکنند از فعالیت آنها جلوگیری می‌شود.

وی گفت: سرمایه‌گذاران محترم اسامی این افراد را در اختیار رسانه قرار داده و این افراد را معرفی کنند و در صورتی که صلاح می‌دانند اسامی این افراد را در اختیار من بگذارند تا من نام آنها را منتشر نمایم تا مردم استان بفهمند چه افرادی مانع توسعه شهر هستند.

گفتنی سخنران پیش از خطبه‌های امروز حجت الاسلام احمدی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه نبی اکرم استان بود.