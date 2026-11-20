رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری: توزیع آرد یارانه‌ای روستایی و عشایری به ثبت در سامانه هوشمند مشروط شد.

به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، بهرامی گفت: روستاییان و عشایر واجد شرایط با ثبت اطلاعات و شناسایی بر اساس کد ملی در سامانه هوشمند، سهمیه آرد یارانه‌ای خود را دریافت می‌کنند.

وی افزود: در راستای هوشمندسازی نظام توزیع آرد، سهمیه آرد روستایی و عشایری نیز در کنار آرد خبازی از طریق سامانه هوشمند توزیع می‌شود.

وی افزود: روستاییان و عشایر واجد شرایط که سهمیه خود را از مسیر دیگری دریافت نمی‌کنند، با ثبت اطلاعات و شناسایی بر اساس کد ملی در سامانه، می‌توانند آرد مورد نیاز خود را دریافت کنند.