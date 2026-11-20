تیم فوتبال چادرملو اردکان در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال کشور، در دیداری خارج از خانه مقابل فجر شهید سپاسی شیراز به میدان رفت و به تساوی یک بر یک رضایت داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیم فوتبال چادرملو اردکان در هفته سیزدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، در دیداری خارج از خانه مقابل فجر شهید سپاسی شیراز به تساوی یک بر یک رسید و با کسب یک امتیاز، موقتاً دو پله در جدول رده‌بندی صعود کرد.

در این دیدار که به میزبانی فجر سپاسی در شیراز برگزار شد، ابتدا میزبان در دقیقه ۲۳ روی حرکت ترکیبی احسان پهلوان و یادگار رستمی به گل رسید تا مدافعان چادرملو غافلگیر شوند و دروازه شاگردان سعید اخباری باز شود.

فجر سپاسی دقایقی پس از گل نخست، بار دیگر دروازه چادرملو را باز کرد، اما این گل از سوی داور مسابقه مردود اعلام شد تا اختلاف دو تیم همچنان یک گل باقی بماند.

در ادامه مسابقه، شاگردان سعید اخباری برای جبران نتیجه حملات متعددی را روی دروازه میزبان تدارک دیدند و سرانجام در دقیقه ۶۸ روی یک گل به خودی از سوی دروازه‌بان فجر سپاسی، به گل تساوی دست یافتند.

پس از این گل، تلاش دو تیم برای تغییر نتیجه ثمری نداشت و مسابقه با نتیجه یک بر یک به پایان رسید.

چادرملو اردکان با این تساوی و کسب یک امتیاز، با صعود موقت دو پله‌ای در جدول رده‌بندی لیگ برتر، در جایگاه نهم قرار گرفت.

نکته قابل توجه اینکه شاگردان سعید اخباری با این نتیجه، روند شکست‌ناپذیری خود را به شش مسابقه متوالی رساندند تا همچنان به مسیر بدون باخت خود در رقابت‌های لیگ برتر ادامه دهند.