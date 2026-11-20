در حال حاضر ۳۰۰ هکتار گلخانه در استان اردبیل فعال است و راه‌اندازی ۳۵۰ هکتار گلخانه جدید نیز در حال اجراست؛ رقمی که می‌تواند اردبیل را به یکی از قطب‌های تولید و صادرات محصولات گلخانه‌ای کشور تبدیل کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل؛ کشت گلخانه‌ای به‌عنوان یکی از روش‌های نوین کشاورزی، راهکاری برای مدیریت مصرف آب، تولید محصولات خارج از فصل و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی است.

در حال حاضر ۳۰۰ هکتار گلخانه در استان اردبیل فعال است و راه اندازی ۳۵۰ هکتار گلخانه جدید هم در حال اجراست.

کشت گلخانه‌ای به‌عنوان یکی از روش‌های نوین کشاورزی، راهکاری برای مدیریت مصرف آب، تولید محصولات خارج از فصل و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی است.