رئیس سازمان بسیج سازندگی استان یزد با اشاره به اجرای برنامه‌های متنوع در هفته بسیج، از ارائه خدمات پزشکی، مشاوره حقوقی، توزیع بسته‌های معیشتی، تأمین جهیزیه و حمایت‌های تحصیلی توسط گروه‌های جهادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس سازمان بسیج سازندگی استان یزد در گفت‌و‌گو با خبر ۲۰ شبکه یزد با تأکید بر نقش مردم در پیشبرد اهداف نظام و تحقق اقتصاد مقاومتی، گفت: سرمایه اصلی نظام، مردم هستند و بسیجیان و گروه‌های جهادی همواره در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی پیشگام بوده‌اند.

سرهنگ سلمانی با اشاره به برنامه‌های هفته بسیج اظهار کرد: در این هفته، گروه‌های جهادی به‌ویژه گروه‌های تخصصی و جوانان، خدمات متنوعی را در حوزه‌های پزشکی، مشاوره حقوقی، توزیع بسته‌های معیشتی، تأمین جهیزیه و ارائه تسهیلات به خانواده‌های کم‌برخوردار ارائه می‌کنند.

وی افزود: در حوزه آموزش نیز خدماتی از جمله کمک‌هزینه‌های تحصیلی و تأمین نیاز‌های آموزشی دانش‌آموزان خانواده‌های کم‌برخوردار پیش‌بینی شده است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان یزد با بیان اینکه این خدمات محدود به هفته بسیج نیست، تصریح کرد: گروه‌های جهادی در طول سال و در هر نقطه‌ای که نظام و مردم به کمک نیاز داشته باشند، با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی وارد میدان می‌شوند.

وی ضمن قدردانی از تلاش حوزه‌های مقاومت بسیج و گروه‌های جهادی در عرصه خدمت‌رسانی، خاطرنشان کرد: حضور مؤثر بسیجیان در حوزه معیشت و خدمات اجتماعی نشان‌دهنده ظرفیت ارزشمند سرمایه‌های مردمی است و تلاش می‌کنیم با تقویت گروه‌های جهادی تخصصی، خدمات بیشتری به اقشار مختلف جامعه ارائه دهیم.