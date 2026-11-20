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هفته داوزدهم لیگ برتر فوتسال ایران جمعه با برگزاری ۷ دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال ایران جمعه، ۲۹ آبان برگزار شد که در مهمترین بازی، گهر زمین سیرجان مقابل نگین تندیس قرچک به برتری رسید.
نتایج بازیهای هفته دوازدهم:
دلسوختگان قم ۴ - ۴ گیتی پسند
مس سونگون یک - یک پالایش نفت شازند
گهرزمین سیرجان یک - صفر نگین تندیس قرچک
پالایش نفت اصفهان صفر - صفر پالایش نفت بندرعباس
فولاد هرمزگان یک - صفر فولاد زرند ایرانیان
دائم پناه مشهد ۳ - ۳ سنایچ ساوه
شهرداری ساوه ۴ - ۳ پردیس شهید شیری
در جدول تیم گهرزمین با ۳۲ امتیاز در صدر قرار دارد. مس سونگون با ۲۵ امتیاز در رده دوم قرار گرفته و پالایش نفت بندرعباس نیز با ۲۴ امتیاز در رده سوم قرار دارد.