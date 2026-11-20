

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال ایران جمعه، ۲۹ آبان برگزار شد که در مهم‌ترین بازی، گهر زمین سیرجان مقابل نگین تندیس قرچک به برتری رسید.

نتایج بازی‌های هفته دوازدهم:

دلسوختگان قم ۴ - ۴ گیتی پسند

مس سونگون یک - یک پالایش نفت شازند

گهرزمین سیرجان یک - صفر نگین تندیس قرچک

پالایش نفت اصفهان صفر - صفر پالایش نفت بندرعباس

فولاد هرمزگان یک - صفر فولاد زرند ایرانیان

دائم پناه مشهد ۳ - ۳ سن‌ایچ ساوه

شهرداری ساوه ۴ - ۳ پردیس شهید شیری



در جدول تیم گهرزمین با ۳۲ امتیاز در صدر قرار دارد. مس سونگون با ۲۵ امتیاز در رده دوم قرار گرفته و پالایش نفت بندرعباس نیز با ۲۴ امتیاز در رده سوم قرار دارد.