به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری،

رئیس جهاد کشاورزی استان گفت: در حال حاضر، سطح باغات انار استان حدود ۲۰۰ هکتار با متوسط برداشت هشت تن محصول از هر هکتار است.

بهرامی افزود: این ظرفیت، فرصت مناسبی برای توسعه زنجیره ارزش محصولات باغی، افزایش درآمد باغداران و ایجاد زمینه‌های جدید اشتغال در بخش کشاورزی فراهم کرده است.

به گفته وی روستای «دورک اناری» مرکزدهستان مشایخ باجمعیت هزار ۱۰ نفر و ۲۵۰ خانوار درفاصله ۹۰ کیلومتری مرکزشهرستان کیار و ۴۵ کیلومتری مرکز بخش ناغان، در منطقه‌ای کوهستانی و دره‌ای مرکز تولید انار در استان است.